В Украине мобилизации не будет, - Порошенко

Украина сохраняет призыв на срочную военную службу, но отказалась от мобилизации.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на оперативных сборах ВСУ в Киеве.

"В прошлом году был сформирован мощный оперативный резерв первой очереди за счет личного состава, получивший боевой опыт и сейчас демобилизован, но он хорошо мотивирован, высоко профессиональный и патриотический. И в то же время мы сохраняем призыв на срочную военную службу", - сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что оперативный резерв составляет более 130 тысяч военных.

К слову, Петр Порошенко сообщил, что в 2017 году на разработку и закупку новых образцов вооружения предусмотрено примерно 9 млрд гривен.

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