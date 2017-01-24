В Украине начали заочно судить "народного губернатора" Павла Губарева

В Украине начата процедура заочного осуждения так называемого "народного губернатора" Павла Губарева, который в марте 2014 года организовал массовые беспорядки в Донецке, что послужило толчком к созданию террористической организации "ДНР". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Генпрокуратура согласовала ходатайство СБУ о начале процедуры заочного осуждения лидера так называемого "Народного ополчения Донбасса".

Установлено, что Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля - марта 2014 года с целью свержения конституционного строя или изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов.

Павла Губарева подозревают в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к смене и свержению конституционного строя и захват государственной власти - от 5 до 10 лет тюрьмы), ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия с целью изменения границ территории Украины - ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание и управление террористической организацией - лишение свободы от 8 до 15 лет) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков - лишение свободы от 5 до 8 лет).