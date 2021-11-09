В Украине не будут учитывать заключение Венецианской комиссии по закону об олигархах - Малюська

Заключение Венецианской комиссии относительно украинского закона об олигархах не будет учтено. Такое мнение министр юстиции Украины Денис Малюська выразил 9 ноября в эфире "Українського радіо".

"Думаю, что власть никоим образом не будет учитывать заключение Венецианской комиссии, ведь оно не будет иметь какого-либо определенного статуса, чтобы менять нашу нормативно-правовую базу. Эти выводы оказывают лишь репутационное влияние", - сказал он.

По словам министра, закон призван "унормировать поведение, а не наказывать".

"Это означает, что лицо, не выполняющее норму поведения, которую обязывает закон, будет ждать наказание. [...] Нужно дать время олигархам избавиться от влияния на СМИ или своего монопольного положения в какой-либо из отраслей. Нельзя просто так навязывать свою модель поведения, чтобы с завтрашнего дня ее начали выполнять. Обществу нужно время для адаптации. Полгода - нормальный срок", - объяснил Малюська.

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Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства на тот момент спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе.

Новый глава парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.