В Украине нет эффективной оппозиции - Райнин

Глава АП Игорь Райнин прокомментировал данные соцопросов по президентскому рейтингу

В Украине по состоянию на сегодня нет эффективной оппозиции. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава Администрации президента Игорь Райнин.

"К сожалению, в Украине сегодня нет эффективной оппозиции. Возвращаясь к теме социологических исследований, не забывайте, что сегодня в целом уровень доверия ко всем политикам в обществе довольно низок", - сказал Райнин, отвечая на вопрос о том, что согласно последним соцопросам в президентском рейтинге первое место занимает лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

Глава АП обратил внимание на то, что существуют разные социологические опросы.

"И результаты их тоже разные. Другое дело, что оппозиция должна критиковать власть, предлагая реальную альтернативу. А многие политические силы получают дешевую популярность за счет того, что часто просто лгут, пользуясь неосведомленностью части общества. Врать - это не функция оппозиции", - отметил Райнин.

23 декабря 2016 года сообщалось, что в рейтинге кандидатов на пост президента лидирует Тимошенко.

Ее готовы поддержать 17,7% респондентов, а за президента Петра Порошенко проголосовали бы 13,5%.