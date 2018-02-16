В Украине откроют представительство Баварии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Украине откроют представительство федеральной Баварии.

Об этом он заявил во время открытия мемориальной доски в Мюнхене, передает УНН.

"Сегодня буду встречаться с представителями баварского правительства и говорить о том, что представительство Баварии будет открыто в Украине. Об этом уже почти договорились", - пояснил глава МИД Украины.

Климкин отметил, что во времена Украинской народной республики в Киеве было открыто представительство Баварии. В свзяи с этим он уточнил, что "мы возвращаемся новыми, сильными, независимыми и настоящими".

Как сообщал NEWSONE, с 16 по 19 февраля в Мюнхене пройдет 54-я международная Конференция по безопасности. В рамках этого мироприятия министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Также президент Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности проведет ряд двусторонних встреч. Кроме того, сегодня ориентирочно в 19:45 - 20:00 по киевскому времени глава украинского государства выступит с речью.

NewsOne

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