В Украине побывала комиссия США, которая оценивала возможные локации для Javelin, - СМИ

Инспекционная комиссия из США уже приезжала в Украину, чтобы на месте оценить возможные локации для размещения вооружения. Об этом сообщает LIGA. net.

Противотанковые комплексы Украина получит бесплатно. "Дата поставки зависит от США. Сейчас изучается обстановка в Украине. Комиссия из США уже приезжала изучать местность", - сказал один из военных собеседников издания.

Предварительно речь идет о поставках на $47 млн: 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет.

В том случае, если ракеты закончатся, стоимость каждого выстрела составит от 80 до 100 тысяч долларов. Но их тоже компенсируют, если понадобится - но уже без шума в прессе, говорят собеседники LIGA. net.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн. Позже информация подтвердилась.

28 января 2018 года специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и США совместно работают над передачей ВСУ ПТРК Javelin, но для этого нужно время.

Источник: https://censor. net. ua/