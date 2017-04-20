В Украине появится "черный список" псевдополитологов

Создать список людей, которые выдают себя за политологов и подрывают доверие к профессии, предлагает Алексей Голобуцкий. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, комментируя призыв о помощи политического эксперта Юрия Константинова в информационной атаке на партию "Наш край".

По мнению Голобуцкого, такие заявления о подготовке к информатаке и сборе "грязи" от людей, которые называют себя политологами, наносят вред репутации всем представителям профессии.

"Предлагаю коллегам составить "черный список" псевдо-политологов, заявления и действия которых наносят вред репутации всех представителей профессии. Проблема в том, что все чаще эти люди начинают появляться в солидных СМИ и подрываютдоверие к нашей профессии", - отметил Голобуцкий.

Эксперт напомнил пост Юрия Константинова, который открыто пишет о том, что получил "заказ" на одну из партий.

"Ему нужна грязная информацию о руководителях облорганизации этой политической силы - желательно, кто в чем "замешан" и с кем "замазан". Это работа настоящего политолога? Это так мы строим качественную политику в Украине?", - написал Голобуцкий.

Эксперт резюмировал, что эти люди не просто подрывают свой авторитет - они подрывают доверие ко всем политическим экспертам.

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