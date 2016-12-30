В Украине разработано ракетное оружие, которого нет у РФ - С.Пашинский

На сегодня в Украине разработано ракетное оружие, которого нет у России. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает УНН.

"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи. Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", - отметил он.

"Мы получили оружие. Россия не смогла сделать такой аналог, который есть, например, в США, но который в США стоит колоссальных денег ", - добавил он.