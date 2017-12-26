В Украине реформируют патрульную полицию - Князев

Глава Нацполиции Сергей Князев 26 декабря во время годовой итоговой пресс- конференции анонсировал объединение двух полицейских подразделений в полицию превенции.

По его словам, к концу 2018 года планируется унифицировать стандарт работы патрульной полиции.

При этом Князев озвучил планы по объединению блоков патрульной и общественной полиции в единое подразделение - полицию превенции.

"Блок полиции патрульной и блок полиции общественной безопасности мы объединим. Не будет двух разных департаментов. Мы думаем, что мы придем к одному общему подразделению - это полиция превенции", - заявил глава Нацполиции Украины.

Напомним, также в Украине объединят департаменты уголовного розыска и криминальной разведки, чтобы добиться максимальной эффективности в борьбе с организованной преступностью. Так, в новой структуре число руководящих должностей будет сокращено, а количество оперативников - увеличено.

По словам первого заместителя главы Нацполиции - начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина, основным направлением работы департамента станет борьба с организованными преступными группами и криминальными "авторитетами".