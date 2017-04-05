В Украине создадут единый центр по кибербезопасности при поддержке НАТО

Украина создаст единый центр по кибербезопасности при поддержке специалистов информационной безопасности НАТО, консультантов турецкой компании HAVELSAN и специалистов НТУУ "КПИ". Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что "Укринмаш" уже начал подготовку к созданию единого центра по кибербезопасности. "10 лет назад в Турции нами был создан самый современный центр кибербезопасности. В рамках украинско-турецкого сотрудничества мы готовы предоставлять консультации по созданию даже лучшего проекта", - отметил директор по кибербезопасности компании HAVELSAN.

По данным пресс-службы, в обсуждении плана реализации будущего проекта приняли участие представители СНБО, Министерства обороны, СБУ, Госспецсвязи, Департамента киберполиции, ГНО "Украинская академия кибербезопасности" и центра реагирования на компьютерные происшествия CERT Cys, а также руководство ГК "Укроборонпром" и ГП ГХВИФ "Укринмаш".

Кроме того, консультативную помощь в создании центра кибербезопасности предоставит команда "белых" хакеров DCUA под руководством Николая Ильина, которая по результатам прошлого года возглавила мировой рейтинг в сфере кибербезопасности.

"Весь процесс должен состоять из определенного количества этапов, и первым должно быть создание команды профессионалов, которые объединены одной идеей", - заметил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности "Укроборонпрома" Денис Гурак.

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января "О Стратегии кибербезопасности Украины". Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.