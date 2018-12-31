В Украине стартовала президентская избирательная кампания

31 декабря начался избирательный процесс выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Предвыборная агитация кандидата разрешается со следующего дня после его регистрации до 00:00 29 марта 2019-го.

Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 включительно.

Календарный план был утвержден только для первого тура выборов, но если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 года более 50% голосов, то на 21 апреля 2019 года должен быть назначен второй тур выборов.

В таком случае, по подсчетам агентства, ЦИК должна будет официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года включительно, а инаугурация новоизбранного президента должна пройти до 31 мая 2019-го включительно.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года.

Как сообщалось, ранее Центральная избирательная комиссия утвердила сроки проведения президентских выборов.