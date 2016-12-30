В Украине утвердили доктрину информбезопастности

Соответствующее решения приняли в СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны вчера утвердил Доктрину информационной безопасности страны, разработанную Министерством информполитики.

Документ определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информполитики.

В доктрине отмечается, что приоритетами государственной являются появление и развитие структур, которые отвечают за информационно-психологическую безопасность, в первую очередь, в ВСУ, учитывая опыт государств-членов НАТО; развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности нашего государства; обеспечение полного покрытия территории страны цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий и т.п.

Источник: Интерфакс

