В Украине ужесточили карантин: Шмыгаль обратился к украинцам

Премьер-министр Украины экстренно обратился к украинцам и объяснил ужесточение карантина в связи с распространением коронавируса в стране.

Видео появилось на Telegram-канале главы Кабмина.

Шмыгаль детально объяснил новые правила карантина для Украины.

С целью обеспечения безопасности украинцев мы продолжаем усиливать меры по защите наших внешних границ. Останется работать лишь 21 пункт пропуска. Также вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, прибывающих в Украину, сроком на 14 дней, - сказал Шмыгаль.

Более того, Кабмин ввел ограничения касательно групповых перемещений лиц по улицам населенных пунктов.

Еще одно ограничение и усиление мер по расторжению цепочки заболевания - запрещается передвигаться по улицам более 2 человек, за исключением сопровождения детей, - отметил он.

Глава Кабмина призвал украинцев отказаться от прогулок по паркам и походов на шашлыки на три-четыре недели.

Эти меры могут быть неудобными, но это надо для вашей безопасности. Отдельно подчеркиваю - мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру. Все это работает и будет работать дальше, - сказал глава Кабмина.

Также Шмыгаль заявил, что Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца. По расчетам экспертов, за три недели те, кто уже болен коронавирусом, должны выздороветь. А введенные ограничения должны помешать болезни распространяться дальше.

По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов, - отметил премьер-министр.

Планируется вернуть на работу людей трудоспособного возраста. Кроме того, частично возобновят движение общественного транспорта. Это позволит уже с начала мая начать рестарт экономики. Но вместе с тем это не означает ослабление других карантинных мероприятий.

Поскольку угроза распространенных коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения все равно будут действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карнатин, - отметил он.

Также глава правительства анонсировал продление карантина для школьников, студентов, людей пожилого возраста.

Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен.

Правительство пытается удержать баланс между карантинными мероприятиями и сохранением экономики. Реализация этого плана целиком зависит от сознания каждого из вас. Совместными усилиями мы должны ответить на вызовы современности. Будьте здоровы! - сказал он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине впереди, нужны жесткие меры.

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