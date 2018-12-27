В Украине вступил в силу закон о переименовании УПЦ МП

В Украине 27 декабря вступил в силу закон, который позволит переименовать УПЦ Московского патриархата с указанием ее принадлежности к России.

Документ опубликован в No 248 официального парламентского издания "Голос Украины".

В законе говорится о том, что "религиозная организация, которая непосредственно или как составная часть религиозной организации, является частью религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, признанном государством, которое осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировала территорию Украины, обязана в своем названии отражать принадлежность к религиозной организации в которую она входит с возможным добавлением слов "в Украине" и / или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".

Такие изменения религиозные организации должны внести в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Также церковь, подчиненная государству-окупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в военных частях.

Напомним, Верховная Рада Украины 20 декабря приняла законопроект, которым предусматривается переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. после этого документ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Следует отметить и то, что уже ряд церквей, которые ранее подчинялись Московскому патриархату решили перейти в новую Православную церковь Украины.