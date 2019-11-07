В Украине вступила в силу судебная реформа Зеленского

В Украине вступил в силу закон 193-IX, который предусматривает судебную реформу, согласно которому с сегодняшнего дня прекращаются полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Документ опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон предусматривает сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек и уменьшение базового оклада с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2019 году - с 144 тыс. 75 грн до 105 тыс. 655 грн).

Сокращается состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с 16 до 12 членов. Сумма вознаграждения ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет государственным коллегиальным органом судейского самоуправления.

Ранее в ВВКС 8 членов назначали съездом судей, 2 - съездом представителей юридических вузов, 2 - съездом адвокатов, 2 - омбудсменом, 2 председателем Государственной судебной администрации Украины. Вместо этого закон вводит конкурс, который проведет Высший совет правосудия.

Положение о конкурсе утвердит Высший совет правосудия. Конкурсную комиссию также создаст Высший совет правосудия - в нее должны войти 3 человека от Совета судей и 3 международных эксперта.

Комиссия будет принимать решение четырьмя голосами, причем три из них должны принадлежать международным экспертам. Финансирование деятельности конкурсной комиссии может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Ранее члена ВККС могла уволить или сама комиссия, или орган, который делегировал кандидата. Согласно закону, Высший совет правосудия может уволить члена ВККС большинством голосов.

Документ предусматривает создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Коллегиальный орган при Высшем совете правосудия (ВСП); состоит из трех представителей ВСП и трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с вступления в силу этого закона).

Среди основных задач Комиссии по вопросам добропорядочности и этики - оценка соответствия кандидата принципам добросовестности и этических норм судьи во время проведения спецпроверки; утверждение заключений о несоответствии (тогда кандидатуру не смогут назначить на должность); мониторинг информации о судьях Верховного суда для выявления дисциплинарных нарушений; внесение представления об увольнении члена ВККС и ВСП.

Должностной оклад члена Высшего совета правосудия устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда (отменяется коэффициент 1,5). Члена Высшего совета смогут уволить из-за несоблюдения этических стандартов судьи. Такое решение будет утверждать сам Высший совет правосудия на основании представления Комиссии по вопросам добросовестности и этики.

Сегодня вступают в силу почти все нормы закона, а отмена норм о вознаграждении за успешно пройденное квалификационное оценивание - с начала 2020 года.

Высший совет правосудия в течение 90 дней должен сформировать новый состав ВККС по результатам конкурса, а также утвердить персональный состав Комиссии по вопросам добросовестности и этики.

Комиссия по вопросам добросовестности и этики в течение 30 дней со дня образования должна проверить членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда), назначенных до вступления в силу этого закона, на соответствие критериям добропорядочности, этических стандартов судьи. По результатам возможно решение об увольнении члена ВСП.

Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла законопроект No 1008 или так называемую "судебную реформу".

В Евросоюзе раскритиковали судебную реформу Зеленского. Временно поверенный в делах представительства ЕС в Украине Анники Вайдеманн заявила, что судебная реформа Зеленского противоречит европейским стандартам и может подорвать независимость судебной системы.

Верховный суд призвал Президента Владимира Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления.