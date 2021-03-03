В Украине выдвинули условие премьеру Словакии за слова о Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины требует извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье.

Как говорится в заявлении, МИД вызвал к себе словацкого посла Матуша Корбу и выразил ему протест из-за высказываний Матовича.

"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорится в заявлении ведомства.

Как заявили в министерстве, подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях российской агрессии и оккупации Крыма и части Донбасса.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений", - отметили в МИД.

Как ранее сообщал Главред: Сегодня премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье.

Во время интервью у Игоря Матовича журналист спросил, что он вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и поинтересовался, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.

"Закарпатскую Украину", - сказал словацкий премьер, вызвав удивление у журналиста.

В Словакии произошел политический кризис после закупки российской вакцины Спутник V.

Автор: Мария Тупик