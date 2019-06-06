В Украине зарегистрировали новую политическую партию

В Украине появилась "Партия Шария", которую создал блогер Анатолий Шарий. Об этом сообщает Шарий.net.

Партию уже зарегистрировало Министерство юстиции Украины. Шарий сейчас ищет людей, которые помогут создать слоганы и логотип партии.

Также Анатолий призывает всех, кто идет на выборы по "мажоритарке" присоединятся к его партии.

Глава "Партии Шария" указывает, что у него есть "острое желание наказать мразоту". Он также обещает, что будет всех "карать" в парламенте.

Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем - и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем, то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие, - подчеркнул Шарий.

Ранее стало известно, что Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении. "За" проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226.

Законопроект зарегистрировал президент Владимир Зеленский 3 июня, он касается конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов. Такая конфискация предлагалась по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Кроме того, закон возвращал наказание для чиновников за незаконное обогащение в виде срока за расходы, сильно превышающие доходы.

http://news.bigmir.net