В Украину не пустили депутата Европарламента

Пограничники не разрешили въезд на территорию Украины депутату Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Кристине Морваи.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Около 15:00 на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерского политического деятеля, которому Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года", - пишет он.

По его словам, Морваи прибыла в пункт пропуска "Лужанака", где во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ относительно нее.

"По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях", - сообщил Слободян.

Он отметил, что депутату вручили решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания для ограничения на въезд в Украину.