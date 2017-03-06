В Украину прибудут 200 канадских военных инструкторов

Канадские военнослужащие будут тренировать украинских военных до середины марта, сообщил министр обороны Канады Харджит Саджан.

200 канадских военнослужащих отправились в Украину для обмена опытом, об этом сообщил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает "Укрінформ".

Отмечается, что канадские инструкторы будут тренировать украинских военных до середины марта.

Министр обороны Канады добавил, что он "передает наилучшие пожелания тем, кто отправляется в Украину с целью поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках операции UNIFIER".

Он также отметил, что Канада гордится помощью Украине и соблюдением обязательств по проведению тренировочной миссии.

В феврале 2016 года около 200 военнослужащих начали новый курс подготовки бойцов ВСУ. Они сменили военных, которые проводили обучение бойцов украинской армии в рамках программы UNIFIER с августа 2015 года.

Канадские военные инструкторы должны были находиться в Украине до марта 2017 года, но 11 июля президент Украины Петр Порошенко договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о продлении программы сотрудничества до конца 2017 года.

Министерство обороны Украины сообщало, что до марта 2017 года в подготовке украинских военнослужащих примут участие около 500 военных инструкторов из США, Канады и Литвы.