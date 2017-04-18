В Украину прибыли представители Европарламента для обсуждения реформы ВР

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского Парламента Эльмар Брок и руководитель миссии ЕП по реформированию Верховной Рады Украины Пэт Кокс в Ирпене под Киевом собрали спикера Рады Андрея Парубия и руководителей парламентских фракций, чтобы обсудить реформу украинского парламента.

Об этом сообщил один из участников мероприятия.

"Там (на встрече, - ред.) будут наш спикер и лидеры фракций, президент Европарламента нынешний и Пэт Кокс. Они вместе с NDI (Национальный демократический институт, США, - ред.) учат наших политиков искать консенсус", - рассказал собеседник.

Мероприятие, рассчитанное на два дня, началось сегодня в 16:00. Оно является продолжением конференции "Диалог Жана Моне" по реформированию Верховной Рады Украины, которая проходила 29 октября прошлого года во Франции.

Сегодня состоится официальное открытие мероприятия, а основная работа по реформированию будет проводиться завтра.

Отметим, также планировалось, что в Украину для обсуждения реформы Рады также прилетит президент Европейского парламента Антонио Таяни, однако на данный момент его участие не подтверждается.

Ранее сообщалось, Европейский парламент разработал предложения по реформированию Верховной Рады Украины. Источник: rbc.ua

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