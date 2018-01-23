В Украину прилетел спецпредставитель Госдепа США Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл в международный аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Об этом сообщил помощник пресс-атташе посольства сша Вадим Ковалюк, пишет УНИАН.

По его словам, самолет со спецпредставителем Госдепа США на борту приземлился сегодня около 13.00.

В свою очередь в посольстве уточнили, что Волкер запланировал провести в Киеве ряд встреч с украинскими должностными лицами. Одновременно запланирована на 24 января поездка на Донбасс скорее всего не состоится из- за неблагоприятных погодных условий.

Также СМИ сообщают, что сегодня, 23 января, он собирается встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, 26 января спецпредставитель Госдепа США планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Встреча должна состояться в Дубае. Ранее он говорил, что последние переговоры о миротворческой миссии с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не были плодотворными, однако в январе все может измениться.

"И я все равно надеюсь, что мы сможем этого достичь, и что Россия хочет решить все эти вопросы и восстановить территории Донбасса за Украиной. В этом смысле наша ноябрьская встреча стала разочарованием, что мы не добились прогресса в этом вопросе. Но мы надеемся провести новую встречу в январе. И я надеюсь, что тогда нам удастся достичь прогресса. Посмотрим", - заявлял он.

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Григорий Карасин. По его словам, Кремль будет защищать политические интересы Донецка и Луганска и не позволит "перекрыть границу" между Донбассом и Россией. Россия настаивает, чтобы "голубые каски" только охраняли на Донбассе миссию ОБСЕ. Тогда как Запад поддерживает позицию Украины - роль миротворцев должно быть распространена на всю оккупированную территорию.