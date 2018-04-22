В УПЦ МП назвали вмешательством в дела церкви обращение Рады по автокефалии

Украинская православная церковь (Московского патриархата) считает обращение Верховной рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии единой поместной церкви вмешательством власти в церковные дела

Об этом говорится в заявлении УПЦ, передает "ДС".

В УПЦ отметили, что по законодательству Украины церковь отделена от государства, поэтому УПЦ должна самостоятельно решать вопросы церковной жизни.

"Украинская православная церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", - говорится в заявлении.

Кроме того, в УПЦ выразили обеспокоенность тем, что автокефалия Православной Церкви в Украине рассматривается в том числе как вопрос геополитики.

"Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы. В связи с этим считаем неприемлемым, чтобы автокефалия рассматривалась под геополитическим углом зрения", - добавили в УПЦ.

Также церковь назвала предлагаемый способ объединения украинского православия несоответствующим каноническому праву и законам Украины.

Как сообщала "ДС", 19 апреля Верховная рада поддержала обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии единой украинской православной церкви. Украинская православная церковь (Киевского патриархата) и Украинская автокефальная православная церковь поддержали идею поместной церкви.