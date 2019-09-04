Вів поставки в Росію: СБУ запідозрила український авіазавод у державній зраді

Служба безпеки України почала досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії і державної зради на підприємстві "Мотор Січ".

Про це з посиланням на пресслужбу відомства повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, згідно з даними СБУ, розслідування стосується ймовірного постачання продукції заводу представникам Росії.

"Здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 14, статтею 113 та частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме за фактом готування до вчинення диверсії - дій, спрямованих на руйнування акціонерного товариства "Мотор Січ" як об'єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а також надання представниками АТ "Мотор Січ" допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом поставки продукціі військового призначення та подвійного використання", - розповіли в спецслужбі.

Інші деталі СБУ розкривати відмовилася, посилаючись на норми Кримінально- процесуального кодексу про неприпустимість розголошення даних.