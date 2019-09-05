В ВАКС рассказали о приоритетах работы суда на ближайшее время

Первые 4-6 месяцев работы Высшего антикоррупционного суда - это период становления системы, когда необходимо наладить рассмотрение дел и начать первые слушания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"ВАКС уже имеет четкое видение приоритетов своей работы на ближайшее время. Первые 4-6 месяцев работы суда - это период становления системы, когда необходимо наладить рассмотрение дел и начать первые слушания, а также создать постоянную и единодушную практики по принципиальным вопросам уголовного права и процесса при рассмотрении производств ВАКС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Высший антикоррупционный суд остается приверженным принципам открытости и прозрачности и намерен выстроить понятные и цивилизованные коммуникации с общественностью о своей деятельности.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

Зеленский пообещал судьям ВАКС свободный рассмотрение топ- 200 коррупционных дел.