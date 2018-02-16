В Варшаве начались украинско-польские переговоры на уровне премьер-министров

В Варшаве началась встреча вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Василий Боднар в своем микроблоге Twitter.

"В Варшаве начались украинские-польские переговоры на уровне вице-премьер- министров П.Розенко и П.Глинского", - написал он.

Подробностей Боднар не сообщил.

Ранее вице-премьер Розенко говорил, что переговоры были запланированы в связи с принятыми изменениями в закон об Институте Нацпамяти. Он также добавил, что оптимистически настроен по поводу этого вопроса.

Также сообщалось, что сегодня состоится заседание украинско-польской исторической комиссии.

Напомним, конфликт между Варшавой и Киевом обострился весной 2017 года, когда Украинский Институт национальной памяти запретил поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины. Запрет был издан после демонтажа памятника УПА в Грушовичах и других случаев осквернения и разрушения украинских мест памяти на территории Польши.

Во время декабрьского визита Анджея Дуды в Харьков и его переговоров с президентом Порошенко было договорено, что урегулированием ситуации займется польско-украинский комиссия по историческим вопросам. Возглавить ее должны вице-премьеры Розенко и Глинский.