В ВАСУ заявили о давлении со стороны народных депутатов

Высший административный суд Украины заявляет о недопустимости давления со стороны народных депутатов в связи со вчерашней ситуацией в суде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАСУ.

Сообщается, что 6 декабря 2017 года группа нардепов во главе с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко ворвалась в ВАСУ и требовала предоставить копию судебного решения о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменка с отметкой о вступлении решения в законную силу.

"Как позже объяснил Ляшко, это решение им необходимо для того, чтобы Центральная избирательная комиссия предоставила мандат следующему по списку кандидату от Радикальной партии", - говорится в сообщении.

В ВАСУ отметили, что за день до этого получили соответствующий запрос ЦИК и передали судье-докладчику по делу для предоставления ответа. Однако уже утром 6 декабря группа нардепов обвинила суд в затягивании и блокировании назначения следующего нардепа. В суде подчеркивают, что на копии судебного решения не предусмотрено проставление никаких отметок о вступлении его в законную силу, поэтому нардепы пытались противозаконно получить ответ.

Напомним, ранее сообщалось, на пленуме Верховного суда Украины Председателем выбрали Валентину Данишевскую. Об этом сообщает издание "Закон и бизнес".

За кандидатуру Данишевской отдали голоса 67 судей Верховного суда. За Аркадия Бущенко судьи отдали 12 голосов, за Владимира Кравчука - 21 голос.

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