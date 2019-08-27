В Верховной Раде IX созыва определились с главами всех комитетов

Лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал имена руководителей всех комитетов в Верховной Раде IX созыва. Представители "Слуги народа" возглавят 17 комитетов.

Об этом он сообщил на заседании подготовительной группы 27 августа.

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС - Иванна Климпуш-Цинцадзе (Европейская солидарность);

Комитет по вопросам финансов и таможенной политики - Данил Гетманцев ("Слуга народа"), заместитель - Ярослав Железняк ("Голос").

Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа").

Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), заместитель - Сергей Тарута ("Батькивщина").

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Ткаченко Александр ("Слуга народа"), заместитель - Ирина Констанкевич (самовыдвиженец).

Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), заместитель - Жан Беленюк ("Слуга народа").

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа"), заместитель - Александр Лукашев (ОПЗЖ).

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец ("ЕС"), заместитель - Александр Ткаченко ("Слуга народа").

Комитет по вопросам цифровой трансформации - Ярослав Кречко ("Слуга народа"), заместитель - Сергей Рудик ("ЕС").

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), заместитель - Василий Нимченко (ОПЗЖ).

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский ("Слуга народа").

Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа"), заместитель - Ярослав Юрчишин ("Голос").

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа"), заместитель - Вадим Васильчук ("Голос").

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа"), заместитель - Алексей Кучеренко ("Батькивщина").

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко ("Слуга народа"), заместитель - Юлия Клименко ("Голос").

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Ярослав Кречко ("Слуга народа"), заместитель - Роман Лозинский ("Голос").

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа"), заместитель - Михаил Забродский ("ЕС").

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), заместитель - Валерий Дубиль ("Батькивщина").

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа"), заместитель - Степан Ивахив (самовыдвиженец).

Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - пока не выбран;.

Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа"), заместитель - Григорий Немыря ( "Батькивщина").

По словам избранного депутатом от "Слуги народа" Давида Арахамии, имя нового премьер-министра Украины станет известно уже 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

Предполагалось, что на должность премьер-министра могут выдвинуть главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, замглавы Офиса президента Алексея Гончарука либо исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована. По материалам: РБК-Украина