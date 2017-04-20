В Верховной Раде хотят ввести дебаты

Спикер парламента Андрей Парубий рассказал о том, что в ближайшее время Верховную Раду могут реформировать. В частности, число комитетов планируют сократить до 20, а в парламенте могут ввести дебаты.

Соответствующий законопроект уже включен в повестку дня следующих пленарных недель. Об этом Парубий сказал во время совместного брифинга с координатором программы Европарламента по повышению институциональной способности Верховной Рады Украины Пэтом Коксом и экс-главой Комитета Европарламента по иностранным делам Элмаром Броком.

По словам спикера, первый законопроект касается того, чтобы сократить количество комитетов парламента до 20 и чтобы они соотносились с министерствами правительства. Пока в Раде действуют 27 комитетов и Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

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Следующим шагом в реформировании будет законопроект о распределении комитетов между фракциями.

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Также в украинском парламенте может появиться такая форма работы, как дебаты. "Такие дебаты можно будет провести по инициативе главы Верховной Рады или 150 депутатов", - отметил Парубий.

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По его словам, это небольшие, но важные шаги реформы украинского парламента, которые Верховная Рада постарается осуществить в ближайшее время.

Український Бізнес Ресурс

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