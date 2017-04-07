В Верховною Раду Украины направили законопроект о статусе крымскотатарского народа

В Верховную Раду Украины в пятницу, 7 апреля, поступил проект закона No 6315, который должен определить статус крымскотатарского народа.

Соответствующая информация опубликована на сайте украинского парламента.

Как пояснил один из инициаторов законопроекта, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в комментарии Крым.Реалии, такая инициатива должна способствовать сохранению национальной идентичности крымскотатарского народа.

"Речь идет о переформатировании Автономной Республики Крым в национально- территориальную автономию. Прямо указывается - Автономная Республика, как в форме реализации коренного народа Крыма, на свое право на самоопределение в рамках украинского государства. Присутствуют доводы о том, что крымские татары являются коренным народом, прописаны меры по сохранению национальной идентичности крымскотатарского народа", - пояснил Джемилев.

Народный депутат добавил, что он рассчитывает на поддержку этого законопроекта, но "возможно, что будут внесены поправки".

Инициаторами проекта закона No 6315 выступают более 20-и народных депутатов Украины, в том числе Рефат Чубаров, Георгий Логвинский, Дмитрий Белоцерковец и другие.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

22 сентября Верховная Рада рекомендовала президенту изменить статус Крыма в Конституции Украины с территориальной на крымскотатарскую национальную автономию.