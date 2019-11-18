В ВМС подтверждают возвращение Украине захваченных Россией кораблей

Россия передала Украине бронированные артиллерийские катера и рейдовый буксир, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Передачу военных кораблей подтвердили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

"Сегодня, 18 ноября в акватории Черного моря начат процесс возвращения украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", - говорится в сообщении.

Сейчас освобожденные из российского плена корабли движутся в направлении материковой Украины.

"Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - добавляется в сообщении. По материалам: ZN.UA /