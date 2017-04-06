В вопросе санкций против РФ не может быть никаких компромиссов - президент ПА НАТО

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле обсудил необходимость продолжения санкционного давления на страну-агрессора, "пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины", сообщается на официальном сайте СНБО.

По словам П.Алле, в этом вопросе не может быть никаких компромиссов. "Страны-члены НАТО имеют по этому вопросу четкую позицию. Мы не ставим на карту вопрос свободы народа", - подчеркнул он.

Собеседники обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО. А.Турчинов отметил, что модернизация ведется "не взирая на российскую агрессию и находится уже на финишной прямой". "Для нашего государства нет альтернативы европейской и евроатлантической интеграции", - отметил он.

В свою очередь, П.Алле отметил, что страны-члены НАТО поддерживают происходящие в Украине реформы и стремления Украины к евроатлантической интеграции.

По словам А.Турчинова, украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращению военного потенциала "в первую очередь, на западном и южном стратегических направлениях". "Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, но и западным партнерам.

Он отметил, что в этом контексте очень важно восстановить военно- техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, "искусственно заблокированное в 2014 году". "Отсутствие военно-технического сотрудничества с нашими партнерами не способствует увеличению оборонного потенциала Украины, который мы считаем составляющим оборонного потенциала всей Европы", - сказал А.Турчинов.