В ВП рассмотрение поправок к судебной реформе перенесли на начало октября

Во фракции "Блок Петра Порошенко" прогнозируют, что Верховная Рада рассмотрит проект пенсионной реформы на следующей пленарной неделе.

"Сегодня она проголосована не будет... А теперь мы будем пытаться проголосовать эту реформу на следующем заседании, которое уже будет в начале октября. Мне кажется, это будет вторник", - сказал замглавы фракции БПП Сергей Березенко журналистам.

Он считает маловероятным созыв внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе, когда, согласно календарному плану, народные депутаты работают с избирателями.

Следующее пленарное заседание парламента запланировано на вторник, 3 октября.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил о том, что Рада может принять пенсионную реформу уже в четверг, 21 сентября, после чего приступить к законопроектам о реформе здравоохранения.

Сейчас Рада рассматривает 4383 поправки к законопроекту о судебной реформе (проект N6232).

21 сентября депутаты Верховной Рады отказались поддержать предложение спикера парламента Андрея Парубия работать в четверг без перерывов до завершения рассмотрения законопроектов по судебной и пенсионной реформам.

По материалам: Интерфакс-Украина