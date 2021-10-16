В Європі вважають закон Зеленського про деолігархізацію його політичною зброєю - Forbes

Автор американського Forbes Кеннет Рапоза аналізує у своїй статті від 14 жовтня нинішню ситуацію в Україні. Стосовно закону про олігархів він пише, що його критикують в Європі за те, що такий документ легко використовувати для помсти опонентам через введення індивідуальних санкцій без суду.

"Атаки [президента України Володимира] Зеленського на таких гравців використовували для просування його політики "деолігархізації", політики, критикованої Венеціанською комісією, консультативним органом Ради Європи, за те, що вона допускала політичні удари і помсту за допомогою індивідуальних санкцій без суду, законодавчих або поліцейських дозволів. Звучить добре, тому що майже всі, хто не є корпоративним титаном в Україні, згодні з деолігархізацією своєї країни. Але її надто легко використовувати як політичну зброю, тому європейці вважають її грубою", - пише журналіст.

Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт президента України Володимира Зеленського про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів за 226 необхідних. Голосування проводили за спеціальною процедурою, без можливості внести додаткові правки в залі.

Голосуючи за законопроєкт про деолігархізацію в другому читанні, народні депутати врахували три поправки, які суперечать одна одній, заявляв голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів, говорив нардеп. Зокрема, одна з поправок авторства тодішнього спікера Ради Дмитра Разумкова постановляла, що визначати олігархів має не Рада національної безпеки і оборони України, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Разумков також стверджує, що Рада ухвалила його поправку в законі.

Новий голова парламенту Стефанчук назвав два варіанти розв'язання можливої правової колізії в законі про олігархів.

На думку Разумкова, Зеленський має ветувати закон про олігархів і повернути документ у Раду зі своїми пропозиціями або підписати закон і після цього вносити в нього зміни. Він підкреслив, що Рада не зможе переголосувати законопроєкт про деолігархізацію.

2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера з офіційним листом стосовно законопроєкту, вона заявила, що документ суперечить Конституції.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) прийняла до розгляду звернення Разумкова із проханням оцінити законопроєкт про олігархів.

У комісії заявляли, що підготують висновок щодо законопроєкту Зеленського про олігархів у середині грудня, і закликали не розглядати в Раді законопроєкту про олігархів у другому читанні, поки не буде готовий її висновок, оскільки це буде вкрай негативним сигналом для західних партнерів.

4 жовтня Разумков заявив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів.