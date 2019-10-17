В ВСУ вводят новые воинские звания

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об исполнения воинской обязанности и прохождении военной службы (No0906).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 278 народных депутатов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая отметила, что этот закон направлен "на совершенствование законодательства Украины по вопросам воинской обязанности".

Она сказала, что законом вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, соответствующие стандартам НАТО.

По словам Безуглой, законом повышается роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению.

Она подчеркнула, что законом созданы дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту, способствующие переходу Вооруженных сил на профессиональную основу.

Среди прочего, законом предусмотрено изменить название "полк" на "бригаду" и соответственно командир полка будет командиром бригады.

Согласно закону, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово "пан (пани)".