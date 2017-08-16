В Южмаше" уточнили подробности беседы гендиректора предприятия с российскими пранкерами на тему "северокорейского скандала"

В ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) сочли необходимым уточнить детали обнародованной в среду российскими медиа беседы гендиректора предприятия Сергея Войта с российскими пранкерами.

Как сообщается в размещенном на сайте ЮМЗ в среду сообщении пресс-службы 16 августа в эфире телеканала "Россия-24" был выпущен сюжет об очередном розыгрыше российских пранкеров с участием гендиректора ЮМЗ С.Войта.

"Авторы сюжета попытались путем передергивания слов С.Войта и помещения их в контекст рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности", - поясняется в сообщении.

"КБ "Южное" много лет сотрудничает с Республикой Корея. С недавних пор в это сотрудничество был вовлечен и "Южмаш". Первые контракты были успешно выполнены, о чем сообщалось на сайте предприятия. В настоящее время партнерские отношения "Южмаша" с Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) успешно развивается, о чем также сообщалось", - уточняет пресс-служба, подчеркивая: "При этом ни о каком сотрудничестве "Южмаша" или КБ "Южное" с предприятиями и организациями Северной Кореи речь никогда не шла".

В пресс-служба также уточнили, что затронутая в сюжете, и в беседе с пранкерами, якобы готовящаяся продажа "Южмаша" невозможна.

"В соответствии с действующим законодательством Украины "Южмаш" не подлежит приватизации, и не может быть корпоратизирован", - уточнила пресс-служба.

"В настоящее время идут дискуссии о целесообразности внесения изменений в законодательство, которые бы позволили провести корпоратизацию крупнейших предприятий космической отрасли с целью оптимизации их активов и создания условий для привлечения в отрасль стратегических инвесторов", - пояснили в ЮМЗ, подчеркивая: "решение этого вопроса лежит вне компетенции руководства Южмаша".

В среду в российских медиа появилась запись телефонного разговора гендиректора "Южмаша" Сергея Войта с пранкером, который выдавал себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. В ходе беседы фейковый секретарь СНБО интересовался у гендиректора ЮМЗ, могли ли в действительности, и каким образом, ракетные РД-250, упомянутые в публикации The New York Times, быть поставлены в КНДР из Украины. Не подозревающий о "розыгрыше", гендиректор "ЮМЗ" высказал предположение о возможности утечки технологий разработанных в 60-годы в б.СССР в НПО "Энергомаш" (РФ) РД-250 через владеющую конструкторской документацией Россию, либо через Китай. При этом он исключил возможность передачи ракетных технологий в КНДР кем-либо из украинских предприятий, уточнив, что производство этих двигателей в Украине закрыто, а сама техническая документация засекречена с 1987 года. Гендиректор уточнил, что "ЮМЗ" только выходит на Азиатский региональный космический рынок и налаживает сотрудничество с Южной Кореей, а ГП "КБ "Южное" (Днепр) работает на этом рынке в течение многих лет, в том числе по двигательной тематике с КНР. При этом он подчеркнул, что это международное сотрудничество контролируется украинскими уполномоченными ведомствами.

В ходе беседы пранкер также проинформировал гендиректора "ЮМЗ" о неофициальном решении руководства Украины "передать" "Южмаш" главе и основателю американской "SpaceX" Илону Маску.