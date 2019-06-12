В закон о государственном языке могут внести правки - Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что единственным государственным язык в стране будет украинский, но в закон о языке могут быть внесены правки.

Об этом Стефанчук сказал в интервью изданию РБК-Украина.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил представитель президента.

Стефанчук также отметил, что мониторинг эффективности выполнения тех или иных законов должен стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества.

"Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма - не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм", - сказал Стефанчук.

Также он добавил, что "отката назад" в вопросе декоммунизации не будет. "Что касается конкретно законов о декоммунизации: они работают, и слава богу, но я предметно не изучал их имплементацию. Я уверен, что нам надо немного изменить точку зрения. Все, что сделано - прекрасно. Если надо будет сделать что-то большее, то я уверен, что Владимир Зеленский как патриот Украины приложит к этому все усилия", - заявил Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля. Документ поддержали 278 народных депутатов. 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал документ.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при выполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.