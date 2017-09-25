В законе о реинтеграции Донбасса может появиться пункт о миротворцах, - Ирина Луценко

В законопроекте о реинтеграции Донбасса может появиться пункт о введении миротворцев ООН. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает УНИАН.

По словам Луценко, инициатива о размещении миротворцев на Донбассе, в частности, подразумевает, что эта миссия "отчасти должна начать процесс реинтеграции Донбасса".

Вместе с тем, она отметила, что на данный момент пункта о миротворцах нет в законопроекте.

"Но, после того как пройдут консультации в Соединенных Штатах, он может появится, возможно нет. Все будет зависеть от формы, от момента, когда будет введена такая миссия", - заявила Луценко.

Она также сообщила, что президент Украины Петр Порошенко уже обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с предложением направить на Донбасс техническую оценочную миссию, чтобы посмотреть, можно ли направлять миротворцев и в какую именно часть.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заручилась поддержкой Канады по размещению миротворцев на Донбассе.