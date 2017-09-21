В законе о реинтеграции Донбасса не будет упоминания о миротворцах, - Геращенко

Позиция Украины по миротворческой миссии ООН на Донбассе не будет отражена в законе о реинтеграции Донбасса. Об этом в комментарии "112 Украина" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Как отметила Геращенко, вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс решается ООН и Советом безопасности организации, из-за чего упоминание ее в документе о реинтеграции оккупированных территорий невозможно.

"Это вопрос, который решает мандат миротворцев, где есть ООН, Совет безопасности ООН. Поэтому в законопроекте будут идти позиции, как реинтегрировать эти территории и как демилитаризовать их", - заявила Геращенко.

Она добавила, что Украина будет добиваться поддержки ООН своей инициативы по миротворцам, однако подавать свой проект резолюции пока не будет, поскольку Россия наложит на него вето.

"У Украины есть план и хочу сказать, что мы будем действовать так, чтобы этот план реализовать. Вопрос не просто подать ради подать. В ситуации, когда Россия заблокирует любую украинскую резолюцию, мы должны подготовить фундамент так, чтобы мы приблизили позиции к принятию именно украинской инициативы", - подчеркнула она.

Напомним, президент Украины в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки провел 21 сентября встречу с президентом этой страны Дональдом Трампом. На брифинге после встречи Порошенко заявил, что Соединенные Штаты Америки поддержали предложение Украины относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.