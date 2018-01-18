В законе о реинтеграции нет положений о торговле с ОРДЛО - нардеп

В законе о реинтеграции Донбасса нет положений о торговле с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент УНН.

"Что касается торговли (с неконтролируемыми территориями Донбасса - ред.) - там нет такого слова. Вопрос перемещения товаров, фактически личного употребления, лицами, которое регулируется постановлением Кабинета Министров - любая коммерческая торговля, перемещение товаров запрещены решением СНБО. Как только эти территории будут освобождены от оккупантов, все правоотношения будут восстановлены", - заявил И.Винник.

Он добавил, что в законе не учтена правка относительно полномочий контрразведки по прослушиванию, "хотя на самом деле нам это придется рано или поздно сделать".

Как сообщал УНН, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.