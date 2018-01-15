В законопроекте о Донбассе отклонили 374 правки - Парубий

Парламент начнет пленарную неделю с проекта закона об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях No7163. Об этом сообщил, открывая заседание Согласительного совета спикер Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

"Как мы и договаривались на прошлой пленарной неделе, мы начнем работу с вопросов национальной безопасности и обороны. Ключевой законопроект об особенностях государственной политики и обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Это законопроект о деоккупации, законопроект, который определяет Российскую Федерацию как страну-агрессора", - сказал он.

Парубий отметил, что к законопроекту подано 673 поправки, из которых 374 отклонены, поэтому его рассмотрение может занять несколько часов.

В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент настаивает на том, чтобы депутаты приняли закон в версии максимально приближенной к президентской. "Проект подан как стратегия президента по возвращению и восстановлению суверенитета, а не по отделению и передаче отдельных регионов России", - пояснила она.

Также Луценко отметила, что законопроект "критически невыгоден Москве". "Он определяет на законодательном уровне Россию как оккупанта и агрессора, который несет ответственность за нарушение прав граждан на оккупированной территории Украины. А также несет ответственность за экономический ущерб отдельным районам Донецкой и Луганской областей и экономики Украины в целом", - сказала она.

Луценко подчеркнула, что предварительный ущерб от оккупации Донбасса составляет больше 50 млрд долларов.

12 января 2018 года сообщалось, что законопроект определен президентом Петром Порошенко как "неотложный". В соответствии с текстом документа, появится определение "оккупационная администрация РФ", а временная оккупация территорий Донбасса получит формальный статус "нелегитимной". Кроме того, границы ОРДЛО определяются по представлению Генштаба.