В законопроекте о нацбезопасности закреплено членства в ЕС и НАТО - Турчинов

В законопроекте о национальной безопасности закреплены фундаментальные национальные интересы Украины. Об этом во время представления законопроекта о нацбезопасности в парламенте заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Законопроект о нацбезопасности носит рамочный характер. Он устанавливает лишь общие образы системы обеспечения национальной безопасности. В законопроекте не предусмотрен детальный перечень национальных интересов, что в свою очередь затрудняет определение текущих безопасности приоритетов. Эти вопросы предлагается урегулировать на уровне базовых документов стратегического планирования. Зато закреплены фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое пространство, членства в ЕС и НАТО", - сообщил Турчинов.

Напомним, Турчинов сообщил, что законопроект о нацбезопасности закрепляет распределение компетенции органов безопасности и обороны.