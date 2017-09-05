В законопроекте о реинтеграции Донбасса термина "война" не будет, - Грымчак

В законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагают заменить термин "АТО" на "операция по обороне Украины", но слова "война" не будет.

"Мы можем назвать это войной. Тогда фактически мы объявляем войну России. Сегодня Россия говорит, что "нас там нет". Но когда мы объявляем войну, мы начинаем "получать" все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?", - сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, сообщает "Радио Свобода".

Также он отметил, что в законопроект внесут изменения относительно миротворцев и предложат на рассмотрение нардепам после сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"После того, как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения ... Думаю, что до конца сентября", - сказал он.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса почти готов, осталось решить вопрос введения в регион миротворческой миссии.