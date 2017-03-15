В зал парламента зашли бойцы Нацгвардии и полицейские: Заседание закрыто

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид объявила утреннее пленарное заседание закрытым.

После завершения перерыва представитель "Народного фронта" Юрий Береза попросил разрешения выступить полицейским и военнослужащим, комментируя инцидент с Владимиром Парасюком.

"Народный депутат, который, прикрываясь своим мандатом, удостоверением, позволил себе бить сотрудников полиции. Я не знаю, куда мы должны дальше падать и на какое дно... Сейчас я хочу, обращаюсь к председательствующему в зале, пригласить полицейских в этот зал, чтобы они рассказали о том, что происходило вчера... Я прошу, госпожа председательствующая, допустить в зал и дать право на выступление бойцам Нацгвардии и работникам Нацполиции. Я прошу. Это требование трех фракций, мы подчеркиваем, что на сегодняшний день стоит вопрос выживания, выживания "украинской" Украины, которую сейчас терзают внешний враг, внутренний враг радуется этому", - сказал Береза в своем выступлении.