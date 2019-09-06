В Запорожье представили нового главу ОГА

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил общине Запорожской области нового председателя Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

"Этот человек доказал свою способность быть профессиональным, оперативным, взвешенным руководителем. Это специалист, которому мы доверяем, надеемся и на вашу поддержку. Не сомневаюсь, что он проявит себя в должности председателя Запорожской облгосадминистрации", - сказал Трофимов в пятницу в сессионном зале ОГА, поздравляя Туринка.

Также он продемонстрировал указ Президента No 659/2019 о назначении Виталия Туринка на должность и вручил ему удостоверение председателя ОГА.

Среди первых своих приоритетов председатель Запорожской ОГА назвал преодоление коррупционных схем в работе чиновников, а также развитие инфраструктуры.

Справка. Виталий Туринок занимался предпринимательской деятельностью в сфере строительства и промышленности. Учился в Запорожской государственной инженерной академии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации.