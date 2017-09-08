В Женеве Саакашвили встретился с Коломойским

7 сентября бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом сообщает Украинская правда.
Встреча состоялась в Женеве в отеле Four seasons. Встреча была неформальной.
Источник рассказывает, что после прилета Саакашвили и Коломойский поужинали, затем бывший губернатор сказал, что собирается "идти" в Украину.
Напомним, что глава партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что 10 сентября для поддержи экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили готова поехать и поедет в Польшу.
Bigmir)net Новости
http://news.bigmir.net