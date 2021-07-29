Візит Зеленського до США: очікується підписання трьох документів

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США підготовку візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Йшлося про завершення опрацювання трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у сфері досліджень, розробок, випробувань та співпраці у космічній галузі.

Американські дипломати запевнили, що забезпечать їх підписання в рамках візиту Зеленського до Вашингтона.

Серед інших питань зустрічі - оборонне співробітництво, реформування ЗСУ та оборонно-промислового комплексу України.