В.Аброськин: нардеп В.Парасюк фактически дестабилизирует ситуацию во всей Донецкой области

Оценку действий народных депутатов Владимира Парасюка и Семена Семенченко должен дать Генеральный прокурор Украины, потому что они фактически дестабилизируют ситуацию во всей Донецкой области. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Оценку действий народного депутата Украины должен дать генеральный прокурор Украины. В течение более 1,5 месяца этот народный депутат и другой такой фактически дестабилизируют ситуацию здесь на территории Донецкой области", - сказал он.

Как сообщал УНН, сегодня активисты блокады в районе Славянска, во главе с нардепом В.Парасюком совершили нападение на сотрудников полиции и прорвались через блокпост.

В результате нападения пострадали 7 правоохранителей.