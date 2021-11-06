"Вагнерівці" могли стати неспростовним доказом проти Путіна в Гаазі, - Порошенко

П'ятий президент Петро Порошенко особисто санкціонував спецоперацію українських спецслужб із затримання бойовиків російської ПВК Вагнера.

На цьому лідер "ЕС" учергове наголосив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Порошенко зазначив, що найманці, які були причетні до міжнародних військових злочинів, могли свідчити у Гаазькому суді проти Путіна, зокрема, і у справі МН-17.

"Я був дуже здивований, коли від самого початку найвищі посадові особи, починаючи з президента, глави адміністрації стверджували, що такої операції не було взагалі. Я вимушений був заявити про те, що наприкінці 2018 - початку 2019 року я санкціонував директиви і міністру, і начальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, в тому числі щодо співпраці з нашими партнерами, в реалізації інформації, яку мені надали в розвіддоповіді", - говорить Порошенко.

"Я був здивований, що за рік ніхто мене з цього приводу не допитав. Хоча кримінальна справа по вагнерівцям нібито мала бути", - зауважує Порошенко.

"Вже після моєї заяви керівництво держави визнало, що ця операція була і що вони брехали до цього. Начальник Головного управління розвідки підтвердив це. В тому числі і на засіданні ТСК, хоча вона є нелегітимною, бо не мала в предметі свого відання "вагнерівської справи". Бо дуже боялися "Слуги" цього предмету. Але на засіданні комісії начальник Головного управління розвідки, інші особи підтвердили, що саме наприкінці 2018 року, в 2019 я цю операцію санкціонував", - зазначає п'ятий президент.

"Я обмежений державною таємницею, щоб вам розповісти деталі. Або нехай Служба безпеки України зніме гриф, оскільки все вже відомо, і я вам розповім те, що мені було відомо як Верховному Головнокомандувачу в ті часи", - зауважив Порошенко.

"Зараз можу наголосити перше - операція була. Друге - були блискучі дії наших військових розвідників, сконцентровані злочинці, які мають безпосереднє відношення до страшних злочинів. Починаючи від терористичної атаки на рейс МН17 і завершуючи атакою з ПЗРК на наш Іл, який був збитий над Луганським аеропортом. Починаючи від атаки на АН-26, і там є їхні свідчення", - констатує Порошенко.

"Це неспростовний доказ на суді проти Путіна в Гаазі. Неспростовний доказ, і не треба применшувати його значення", - наголосив лідер "ЄС".

"Друге - якщо не хочете це використовувати - це є обмінний фонд, через який ми можемо витягнути наших заручників з російських в'язниць. Замість цього ми маємо якісь політичні дискусії в ерзац слідчій комісії, але не маємо професійних і компетентних дій СБУ, Генпрокуратури з відстороненням від посад і притягненням до відповідальності", - зазначає Порошенко.

"Що ми бачимо? Пан Бурба був звільнений з посади за те, що намагався сказати правду. Найкращі розвідники спецрезерву, еліта українських спецслужб, розвідників були звільнені з посади", - говорить Порошенко.

Він закликав новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова повернути на посади професійних розвідників.

"Буде дуже круто, якщо будуть відновлені на посаді Василь Бурба, інші герої- розвідники, які запланували і блискуче провели такого рівня операції", - говорить Порошенко.