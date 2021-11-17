Вагнергейт. Операція Авеню. Зеленський знав, Єрмак відстрочив: розслідування Bellingcat - за п'ять хвилин

Зухвала спецоперація була, і готували її саме українські розвідники. Зеленський був у курсі всіх деталей. Чому вона зірвалася

Сьогодні вийшло розслідування Bellingcat та The Insider про зрив спецоперації України із затримання найманців ПВК Вагнера. Його готували рік. Час та контекст подій було відновлено на основі десятків інтерв'ю з учасниками спецоперації, у тому числі з російськими найманцями, які потрапили на українську вудочку.

Щоб перевірити слова цих людей, Bellingcat верифікувала сотні електронних файлів, у тому числі заявки найманців про прийом на роботу, фото військових орденів та медалей. Було проаналізовано сотні годин аудіозаписів, зібраних під час підставного вербування.

Хто наполіг на перенесенні і повна хронологія скандально відомої спецоперації, - LIGA.net коротко переказує.

Операція була. "Метою складної схеми Головного управління Міноборони за підтримки контррозвідки СБУ було обманним шляхом завербувати найманців через приватну військову компанію (ПВК), яка нині не діє. Її об'єктами стали десятки громадян України, Росії та Білорусі, які, як вважає українська влада, скоїли серйозні злочини, борючись на боці збройних формувань, що підтримуються Росією, на сході України".

І сягає корінням 2014-го. "Українська розвідка та СБУ почали збирати дані та складати досьє на російських бойовиків (у тому числі найманців), які воювали на сході країни... До середини 2018-го українські спецслужби мали детальне уявлення про структуру, практики та склад російських ПВК, насамперед так званої ПВК Вагнера, яка афілійована та фінансується близьким до Кремля бізнесменом Євгеном Пригожиним".

"Найманці ПВК проходили ротацію між завданнями. Наступного завдання доводилося чекати, сидячи вдома у рідних містах та селах, іноді місяцями чи навіть роками. Це змушувало їх шукати альтернативний заробіток".

Спочатку їх хотіли виманити до Угорщини. "Була пропозиція виманити від двох до п'яти безробітних найманців до тренувального табору в Угорщині на фіктивний курс підвищення кваліфікації, який на ринку ПВК необхідний для вищої заробітної плати. Розглядалися й інші концепції схожих масштабів, де кінцевим пунктом маршруту були б країни Балтії".

Але затримання Цемаха змінило плани. "Операція показала, що російські спецслужби уважно не стежать за місцем розташування та безпеки потенційних важливих свідків... Успіх затримання Цемаха та знання про вразливість російських спецслужб... змусили команду переглянути раніше складені плани. Тепер йшлося про більш амбітну спецоперацію, метою якої мали стати десятки або навіть сотні підозрюваних".

До вересня 2019-го у ГУР запропонували сміливу ідею. "Створити фіктивну ПВК для вербування колишніх найманців, первинною метою якої був би збір із перших рук даних та, можливо, зізнань у скоєнні злочинів на території України".

"В якості другої фази операції ГУР вивчало можливість виманити меншу групу найманців зі списку найбільш підходящих цілей на іноземне "завдання" та забезпечити їхнє захоплення за межами Росії".

Українські спецслужби створили підставний сайт від імені ПВК "МАР", що припинила діяльність. "Щоб перехоплювати запити від найманців, у вересні 2019 року команда ГУР зареєструвала схожий домен і клонований сайт chvk- mar.org (оригінальний сайт розташовувався за адресою chvk-mar.ru). Так вони отримали і домен електронної пошти для листування з кандидатами в найманці".

І запрошували найманців "охороняти" нафтові вежі Роснефти на Близькому сході. "Команда вирішила використовувати Роснефть як фіктивного клієнта для майбутнього завдання з охорони об'єктів. Для цього команда зареєструвала (знову через російського реєстратора доменів) домен-приманку office- rosneft.org. Цей домен використовувався для листування електронною поштою з кандидатами".

Операції допомагав "Сергій Петрович". "Людина, відома під псевдонімом "Сергій Петрович", добре орієнтувалася у конфлікті на Донбасі, а також у жаргоні та культурному контексті російських найманців. Він зголосився грати роль фейкового рекрутера та "куратора" проєкту нібито з боку російських спецслужб".

Та кріт із ГРУ РФ. "Колишній офіцер середньої ланки, який служив у ГРУ РФ, якого українська військова розвідка розкрила і завербувала під час його роботи (на боці фейкової - ред) "ДНР" за кілька років до цього. У 2019 році... його куратори з ГУР МОУ запропонували йому спробувати ще раз влаштуватися до російських Збройних сил. Таким чином команда планування отримала у розпорядження свою людину в стані ворога".

"Контакти на вищезгаданому клоні сайту ПВК "МАР" були замінені на електронні адреси та телефонні номери, підконтрольні ГУР МОУ. Щоб спонукати кандидатів до запитів, на російських секретних сайтах, відомих тим, що там раніше вербували найманців, було розміщено кілька туманно сформульованих пропозицій про роботі".

"Сергій Петрович" виходить на "Шамана". "У першій розмові з "менеджером з кадрів" Артем Міляєв запропонував провести набір серед його колишніх підлеглих. Він був відомий його бойовим товаришам (і відповідно українській розвідці) під позивним "Шаман".

До літа 2020 українська розвідка отримала сотні зізнань. "На дві електронні адреси, підконтрольні ГУР МОУ, прийшли сотні сторінок докладних, власноруч написаних зізнань щодо участі у військових діях у Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, а також імена командирів, фотографії медалей, виданих Кремлем, і навіть раніше невідомі відео- та фотоматеріали про збиття українського військового вертольота над Донбасом у 2014 році".

Найманці почали нарікати. "До кінця травня 2020 року фіктивна маленька приватна армія (в якій налічувалося 180 осіб, підрозділених на три взводи) зажила власним організаційним життям. Один із майбутніх найманців, який був незадоволений своєю особистою ситуацією, навіть погрожував поскаржитися у ФСБ Росії".

Тому Сергій Петрович "помер". "2 червня 2020 року "Сергій Петрович" нібито загинув у бою на завданні у Сирії. Про це враженому "Шаману" повідомив електронною поштою "проектний менеджер Роснефти".

Легенду змінили на Венесуелу. "Потім Міляєву надійшов дзвінок з венесуельського номера. Співрозмовник представився як "Артур Павлович" - новий куратор, який змінив "Петровича". Як і "Петрович", "Артур Павлович" був співробітником ГУР МОУ. Після зміни куратора змінилась і легенда операції - "Артур Павлович" відповідав за безпеку нафтових свердловин Роснефти у Венесуелі".

"Згідно з легендою, взводи мали вирушати до Венесуели по черзі з перервами в кілька днів. За ідеєю, реально вилетіти (і потрапити до рук українських спецслужб) міг лише перший взвод, тому увага зосередилася на відборі цієї групи".

У першу групу потрапили самі відморозки. "СБУ повідомила ГУР, що ті сидять на золотій жилі... Серед фігурантів були бійці, які брали участь у боях під Іловайськом і Дебальцевим, у збитті військово-транспортного літака під Луганськом... Один із найманців говорив, що на початку липня 2014 року супроводжував через російсько-український кордон Бук - засіб ППО того ж типу, яким був збитий MH17".

Довго думали, як перекинути до Білорусі. "Коронавірусні локдауни призвели до перевірок на кордоні... Виїзд з Росії до Білорусі дозволявся лише на трьох підставах: лікування, робоча поїздка для працевлаштування у білоруській держкомпанії, а також транзитна поїздка. Варіант транзиту через Білорусь видався найбільш практичним".

"Пробили" маршрут із пробним пасажиром. "Відправили) агента ГУР МОУ... з Москви до Мінська на міжміському автобусі... Коли "пробний пасажир" показав прикордонникам свіжозаповнену "угоду про працевлаштування", - пропустили. ГУР МОУ відзначило "фіктивне працевлаштування" як реалістичний механізм в'їзду".

Переліт мав зайняти 28 хвилин. "Рейс з Мінська до Стамбула виглядав зручно: літак на цьому маршруті провів би близько 28 хвилин у повітряному просторі України, чого якраз вистачило б, щоб провести процедуру екстреної посадки під хибним приводом. Щоб план спрацював, слід було використовувати кожну секунду з 28 хвилин" .

Було два сценарії на посадку. "Першим сценарієм була медична екстрена ситуація... Але був ризик, що пілот вирішить повернутися до Білорусі... Другим сценарієм - вибуховий пристрій на борту... Це виглядало зручнішим і менш ризикованим".

І свій агент у Мінську. "Щоб, фізично перебуваючи в аеропорту Мінська, (він) зателефонував... Що на борту літака закладено бомбу... Легенда... що ця людина почув, як двоє чоловіків-пасажирів у кафе в аеропорту...

обговорювали теракт на борту літака. Дзвінок мав надійти, як тільки літак увійде до повітряного простору України".

Квитки на Стамбул взяли 25 липня. "Було відібрано групу з 34 найманців (із збереженням високого співвідношення "осіб, які становлять інтерес"). Вона мала вилітати 25 липня. Решті сказали, що вони полетять наступним рейсом".

"Автобус із найманцями виїхав на Мінськ приблизно опівдні (24 липня)".

На той час операцію вже відклали. "А їхні квитки до Стамбула були скасовані... Дізнавшись про затримку, найманці обурилися. Однак потім... заспокоїлися і послідували інструкції дотримуватися військової дисципліни, не пити алкоголь і не хитатися містом".

Найманців взяли у готелі Білорусочка. "Перед світанком, о 4:30 ранку (29 липня), санаторій взяла штурмом команда спецназу "Альфа" КДБ Білорусі... Найманців 22 години тримали у відділку міліції у наручниках, на колінах та обличчям до стіни".

Вважали за опонентів Лукашенка. "Запитували, чи знають вони Сергія Тихановського та Миколу Статкевича... За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat, допитувачі були впевнені, що мають справу з учасниками майбутнього перевороту".

Про операцію знали одиниці. "Щоб мінімізувати ризик витоку та максимізувати можливість правдоподібного заперечення причетності України, команда ГУР МОУ вирішила підключити до операції лише невелику групу колег із правоохоронних органів".

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНАВ. "Президенту України вперше повідомили про запропоновану спецоперацію 15 червня 2020 року під час регулярного понеділкового брифінгу з головами спецслужб. Опитані нами співробітники розповіли, що 26 червня 2020 року президент Зеленський схвалив операцію та попросив підготувати докладний план".

Схвалив план. "Цей план-концепція був підготовлений і схвалений 1 липня 2020 року".

І приймав доповіді. "З моменту, коли активну фазу плану було схвалено міністром оборони та представлено президенту, Зеленського регулярно інформували про хід операції "Авеню". Це робили двоє старших офіцерів, відповідальних за проєкт: директор ГУР МОУ Василь Бурба та заступник директора СБУ Руслан Баранецький".

ОПЕРАЦІЮ ПЕРЕНЕС ЄРМАК, каже Бурба. "Голова ОП запропонував відкласти операцію на тиждень. На день раніше Зеленський досяг домовленості з Росією... про перемир'я на Донбасі з 27 липня... За словами Бурби, в ОП вважали, що якщо спецоперація пройде за планом і завершиться затриманнями 25 липня, то перемир'я закінчиться, не встигнувши розпочатися".

"Команді Bellingcat не вдалося незалежно підтвердити цю розмову (Бурби та Баранецького з Єрмаком - ред. ). Офіс президента не прокоментував наше розслідування".

Бурба каже, що протестував. "Що відкласти операцію на тиждень неможливо, оскільки це призведе або до втрати довіри з боку найманців, або до підозр з боку білоруських чи російських спецслужб, або до того й іншого одразу. За словами Бурби, далі представники ОП... запропонували скоротити затримку операції до чотирьох днів. Дату вильоту і захоплення найманців належало перенести на середу, 29 липня 2020 року".

"Команда Bellingcat не змогла незалежно підтвердити цю другу розмову, як і першу".

Після провалу Україна намагалася домовитись із Лукашенком. "За двома фронтами... За словами одного з членів команди ГУР МОУ, СБУ передала інформацію про найманське минуле 33 осіб, а також інших людей, "найнятих" ПВК "МАР"... Зеленський особисто лобіював екстрадицію в Україну під час телефонної розмови із Лукашенком 5 серпня".

Але найманців повернули Росії. "І протягом двох тижнів... допитували співробітники ФСБ. Намагалися скласти картину подій, що відбулися з того часу, як перший найманець відгукнувся на оголошення про роботу на російському сайті майже роком раніше".