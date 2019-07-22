Вакарчук назвал условия для вхождения "Голоса" в коалицию

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил о готовности его политсилы принять участие в формировании коалиции при условии согласования коалиционного соглашения, передает "Телеканал 24".

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим у кого какие красные линии", - заявил Вакарчук журналистам вечером, комментируя публичное приглашение президента Владимира Зеленского к коалиционным переговорам.

По словам лидера "Голоса" принципиальными для партии, в частности, являются вопросы неизменности внешнеполитического курса Украины на интеграцию в НАТО и Евросоюз, верховенства права и деолигархизации украинской экономики.

"Украина движется в Европу, ЕС и НАТО. Четкий принцип - закон один для всех и неотвратимость наказания. Экономика без олигархов. Депутатов спускаем с неба на землю", - перечислил условия "Голоса" Вакарчук.

"Если по этим вопросам мы находим общий язык, мы готовы садиться и договариваться", - добавил политик.

При этом Вакарчук исключил возможность сотрудничества "Голоса" с пророссийской партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

"Сейчас пять партий проходят в Раду. Одна из них отпадает абсолютно, поскольку декларирует ценности, несовместимые с партией "Голос", - пояснил Вакарчук.

Тем временем Юлия Тимошенко сообщила о готовности "Батькивщины" формировать коалицию со "Слугой народа" и "Голосом", а пятый президент Украины Петр Порошенко назвал партию Вакарчука потенциальным главным партнером "Европейской Солидарности" в парламенте.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что не против коалиции "Слуги народа" с "Голосом", дав понять, что не рассматривает Вакарчука в качестве кандидата на пост премьера.

В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Они проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избираются по закрытым партийным спискам, 199 - в одномандатных мажоритарных округах. Свои партийные списки в ЦИК зарегистрировали 22 партии.

Экзит-полы свидетельствуют, что в парламент проходят пять партий. По данным Национального экзит-пола, "Слуга народа" получила 44,2%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,5%, "Голос" - 6,5%.

Экзит-пол КВУ и "СОЦИСа" показал 44,71% у "Слуги народа", 12,24% у "Оппозиционной платформы - За жизнь", 8,54% у "Европейской Солидарности", 7,56% у "Батькивщины" и 5,94% у "Голоса".

По данным экзит-пола телеканала "1+1", у "Слуги народа" - 44,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила 12,5%, "Европейская Солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7%, "Голос" - 6,0%.

В 26 одномандатных округах в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей выборы не проводились.

Отметим, что на внеочередных выборах была зафиксирована низкая явка: по данным ЦИК на избирательные участки пришли менее 50% избирателей.